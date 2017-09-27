В Баку будет пасмурно и дождливо

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди. Задует, временами порывистый, северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14 - 16°, днем - 17 - 20°. В Баку ночью будет 14 - 16°, днем - 17 - 19° тепла
Атмосферное давление поднимется с 764-х до 767-ми мм ртутного столба. Относительная влажность - 85 - 95%.
В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, местами - ливневые, а в высокогорьях - мокрый снег. Западный ветер усилится.
Температура воздуха ночью составит 11 - 16°, днем - 17 - 22°; в горах ночью - 3 - 7°, днем - 7 - 12° тепла.