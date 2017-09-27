Азербайджан продвинулся в рейтинге конкурентоспособности

В составленном экспертами Всемирного экономического форума мировом рейтинге конкурентоспособности Азербайджан, поднявшись на две позиции, занял 38-е место в списке 137 стран.

Индекс Азербайджана в этот раз составил 4,7 балла. Первое и второе места заняли Швейцария и США с 5,9 балла, третье – Сингапур с 5,7 балла.

Отметим, что в отчете за 2017 - 2018 годы Азербайджан по конкурентоспособности пока является лидером среди стран СНГ. Россия занимает 38-е место, Казахстан - 57-е, Грузия - 67-е, Армения - 73-е. Между тем Турция занимает 53-ю строчку рейтинга, а Иран – 69-ю. Наилучшую позицию Азербайджан занял по индексам «Эффективность рынка труда» - 17-е место, «Эффективность рынка товаров» - 31-е место, «Инновации» - 33-е место и «Институты» - 33-е место.

В то же время ВЭФ отмечает ряд проблем в Азербайджане, самыми главными из которых являются доступность к финансам, регулирование иностранной валюты и в налоговой сфере, а также уровень инфляции. По сравнению с соответствующей статьей предыдущего отчета - за 2016 - 2017 годы, отмеченный показатель коррупции в стране опустился с первого на седьмое место, а уровень инфляции - со второго на четвертое.