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Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подает в отставку российские источники; обновлено

 

«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов», — заявил Абдулатипов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В качестве основной причины отставки Абдулатипов назвал возраст.

«Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась», — заявил Абдулатипов.

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Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов покинет свою должность в ходе новой волны отставок среди российских губернаторов. Его экстренно вызвали в Кремль для обсуждения вопросов об его отставке и преемнике, сообщили два источника РБК.

Главу Дагестана Рамазана Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента России, где ему предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.

«Это было неожиданно для него... Абдулатипов рассчитывал доработать до конца», — рассказал источник РБК в окружении главы региона.

«Абдулатипова спросили, есть ли у него какие-то соображения относительно того, кто может временно исполнять его обязанности. Он сказал, что - нет», — добавил источник.

Рамазан Абдулатипов 27 сентября написал заявление «по собственному желанию», сообщил источник, близкий к силовым структурам республики.

Пресс-секретарь Абдулатипова Тамара Чиненная на момент  опубликования данной информации была недоступна для журналистов.

Ранее источники РБК в Кремле сообщили о возможной отставке около 10 глав регионов.

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