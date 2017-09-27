Порошенко созывает военный кабинет

Президент Украины Петр Порошенко объявил о собрании военного кабинета в связи со взрывами на военных складах в Калиновке под Винницей. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Принял решение созвать военный кабинет при участии премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, председателя СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы", - написал Петр Порошенко.

Как сообщалось, 26 сентября в Винницкой области на складах вооружения возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Из зоны возможного поражения эвакуировано около 30 тыс. человек. По предварительной информации ГСЧС, госпитализирован один человек, получивший ранение средней тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело.