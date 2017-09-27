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Женщина в хиджабе бросила "коктейль Молотова" в мемориал Буданову

 

В Москве на Комсомольском проспекте двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в мемориальную плиту, установленную в память о бывшем полковнике Юрии Буданове. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах российской столицы.

По его словам, в атаке на мемориал приняли участие женщина в хиджабе и мужчина. После взрыва произошло возгорание и повреждение плиты.

По факту проводится проверка.

Юрий Буданов был убит 10 июня 2011 года возле дома №38/16 на Комсомольском проспекте в Москве. Застреливший его уроженец Чечни Юсуп Темерханов в мае 2013-го был приговорен к 15 годам лишения свободы. По версии следствия, мотивом убийства была личная месть Темерханова за отца, якобы погибшего от рук российских военнослужащих.

В 2003-м Буданов был осужден по обвинению в похищении и убийстве чеченки Эльзы Кунгаевой; сам военный утверждал, что задушил Кунгаеву в состоянии аффекта, когда выяснил, что она является стрелком-снайпером одного из отрядов чеченских боевиков. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, лишили звания полковника и ордена Мужества. В 2009-м он освободился по УДО.

В конце 1990-х годов Буданов командовал 160-м гвардейским танковым полком, принимавшим участие во Второй чеченской войне.

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