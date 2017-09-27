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Даже Роберт Просинечки не верит в «Карабах» «Рома» забьет много голов…»

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки уверен, что «Рома» сегодня обыграет «Карабах» в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

«Чудеса в футболе случаются, - заявил хорватский специлист. - «Рома» выиграет, но должна быть осторожной. Мы тоже иногда творим чудеса. Но в этот раз сделать это будет почти невозможно, потому что «Карабах» не приспособлен для игры в соревнованиях такого уровня. В своем чемпионате «Карабах» доминирует уже много лет и редко попадает в сложные ситуации. В Азербайджане не так много инвестиций в футбол. Только «Карабах» делает это, но у него нет соперников его уровня».

Далее Просинечки сказал несколько слов о Ричарде Алмейде, который играет под его руководством в сборной Азербайджана.

«Он мне очень нравится. Алмейда – очень умный игрок, хорошо владеет мячом. Это мозг «Карабаха» и сборной Азербайджана».

Главный тренер сборной Азербайджана считает, что «Рома» забьет много голов в ворота «Карабаха».

«Футболисты «Карабаха» очень амбициозны. Игроки «Ромы» должны сразу показать, что они сильнее. Для «Карабаха» забить один забитый гол уже будет радостью. Я уже не говорю о ничьей. Я ожидаю голеаду от «Ромы», но только если итальянская команда серьезно отнесется к игре.

Однако в любом случае для игроков сборной Азербайджана, выступающих за «Карабах», это будет отличный опыт. Если «Рома» выиграет, то я порадуюсь за моего друга Мончи (прозвище испанского экс-вратаря Рамона Родригеса Вердехо, который занимает сейчас пост спортивного директора в «Роме» – haqqin.az), с которым мы играли вместе в «Севилье». Сегодня (разговор состоялся во вторник – haqqin.az) мы вместе поужинаем и будем смотреть Лигу чемпионов».

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