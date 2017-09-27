Российский министр сравнил биткоин с МММ

Глава российского минэкономразвития Максим Орешкин сравнил биткоин с финансовой пирамидой МММ, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«То, что мы видим, например, с биткоином, та информационная волна, что идет вокруг всей этой истории, вовлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, — несет опасность», — отметил он.

По словам министра, динамика стоимости биткоина «очень похожа на динамику стоимости акций МММ».

«Есть очень высокие риски для того, кто в это инвестирует. Понятно, что государство не сможет защитить этих людей», — добавил к сказанному Орешкин.