Генсек ООН о предстоящей встрече Алиева и Саргсяна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Азербайджана и Армении приложить усилия к укреплению атмосферы доверия и активизировать переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта.

Заявление Генсека распространил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. В документе отмечается, что руководитель ООН приветствует состоявшуюся 23 сентября встречу глав МИД Армении и Азербайджана и выражает поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на ослабление напряженности в зоне конфликта и восстановление переговорного процесса.

«Генеральный секретарь надеется, что планируемая встреча на уровне президентов (Азербайджана и Армении. - Ред.) будет способствовать укреплению доверия и стимулировать политическую волю к компромиссам, необходимым для мирного решения проблемы», — говорится в заявлении.