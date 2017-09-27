«Исламское государство» штурмует Рамади

Боевики ИГ предприняли серию атак на подступах к городу Рамади близ иракской столицы Багдада в целях вернуть себе контроль над данной территорией.
Наступление было успешно отражено армией Ирака, ликвидировавшей 10 террористов и отбросишей остальных на семь километров.
Как рассказал телеканалу Al-Mayadeen глава Комитета по безопасности провинции Анбар Наим аль-Кауд, в среду утром боевики попытались подобраться к нескольким КПП на перекрестке между городами Хаббания и Разаза, взорвав два начиненных взрывчаткой автомобиля на мосту и напав на несколько постов.