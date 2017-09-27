Сегодня, комментируя предстоящий в ноябре саммит ЕС в Брюсселе, глава делегации Евросоюза в Армении посол Петр Свитальский призвал армянские власти готовиться к процессу либерализации визового режима с ЕС. Иными словами, у представителя ЕС нет сомнений в том, что Армения подпишет соглашение с Европейским союзом.

«С сегодняшнего дня начните внутреннюю подготовку, потому что опыт Грузии, Украины и Молдовы показывает, что каждая страна должна предпринять множество законодательных и административных изменений, чтобы соответствовать необходимым требованиям. Так что не теряйте времени и выполняйте свое домашнее задание, и я надеюсь, что этот момент наступит», - заявил Свитальский, которого цитирует allpravda.info.

Кроме того, по словам посла, ЕС не приемлет того, чтобы какая-либо страна региона становилась зоной исключительного влияния другой страны. «Мы не хотим, чтобы нас рассматривали как сторону, вовлеченную в ничего не дающую игру. Евросоюз не хочет играть в эту игру. Мы также четко отвергаем идею разделения Европы или любой другой части мира на зоны исключительного влияния», — сказал посол.

Между тем, как заявила в беседе с haqqin.az Ольга Васильцова, шеф-редактор журнала "IPG - Международная политика и общество", «так сложилось, что за 8 лет существования программы «Восточное партнерство» (ВП) ее участники разделились на две группы: Грузия, Молдова и Украина, которые стремятся стать членами ЕС, и Азербайджан, Армения и Беларусь, не преследующие данной цели».

«В этом году саммит будет немного отличаться от Рижского, поскольку уже вступили в силу Соглашения об Ассоциации и свободной торговле ЕС с Грузией, Молдовой и Украиной и с этими странами действует безвизовый режим. Они четко определили свои приоритеты и активно готовят общие проекты, рассматривая ВП как переходный этап для сближения с Европой», - указала наша собеседница.

В частности, президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к парламенту заявил о намерении его страны войти в «шенгенскую зону» и присоединиться к таможенному и энергетическому союзам ЕС: «Кроме того, по инициативе Литвы разрабатывается «план Маршалла» для Украины, который предусматривает выделение Украине $5 млрд в год (в течение 10 лет). Естественно, для того, чтобы этот проект заработал, нужна политическая воля Евросоюза, заручиться которой украинские власти очень надеются в ходе саммита».

«В свою очередь Армения и Беларусь сохраняют в приоритете традиционный союз с Россией, оставаясь при этом открытыми к взаимовыгодному сотрудничеству с Брюсселем», - отметила Васильцова.

По ее словам, всего вероятнее, что в этот раз будет подписано Соглашение Армения - ЕС. «Такое положение дел подталкивает Евросоюз проявить решительность и, возможно, избрать новый путь - с привлечением Евразийского экономического союза. А вот Баку пока не спешит, утверждая, что стране важно качество документа.

На сегодняшний день амбициозные идеи проекта «Восточное партнерство» воплощаются достаточно скромно и медленно, а его долгосрочные перспективы зависят не только от документов и заявлений на саммите, но также от практических действий каждого из партнеров и выполнения взятых ими на себя обязательств», - заключила эксперт.