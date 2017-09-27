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Палестину приняли в Интерпол

 

Палестина, а также Соломоновы острова стали членами Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Об этом сообщается сегодня в Twitter Интерпола.

"Государства Палестина и Соломоновы острова теперь являются странами - членами Интерпола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, таким образом, число стран, состоящих в организации, составляет в настоящий момент 192.

Палестинские власти подали заявку на присоединение к Интерполу в 2015 году. Как сообщали тогда СМИ, палестинское правительство таким образом намерено вернуть беглых политиков, обвиняемых в Палестине в коррупции, для последующего суда над ними по палестинским законам.

Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Его штаб-квартира расположена во французском городе Лионе.

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