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Склады в Украине взорвал беспилотник

 

Причиной взрыва на крупном складе боеприпасов неподалеку от Винницы стала диверсия, совершенная посредством снаряженного взрывным устройством беспилотника, передает  РБК заявление пресс-секретаря Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Мисюры.

«Часовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице. Это подтверждено - работал беспилотник, и это - террористический акт», - написал Мисюра на своей странице в сети Facebook.

Он также отметил, что военные заранее получили информацию о готовящейся атаке на склад боеприпасов и приняли меры по его защите.

По словам Мисюры, атака не причинила ущерба подземным бункерам, где хранится большая часть боеприпасов, - взрываются лишь вынесенные из хранилищ танковые снаряды и минометные мины калибра 120 мм. Таким образом теракт не привел к потере стратегически важных для украинской армии боеприпасов, в частности снарядов для реактивных систем залпового огня и пр.

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