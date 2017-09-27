Накануне вечером Россия испытала свою межконтинентальную ракету «Тополь-М». Ракета была выпущена с астраханского полигона "Капустин Яр" и точно поразила цель, располагавшуюся на казахстанском полигоне "Сары-Шаган".

Сразу после запуска ракеты жители южных регионов России начали писать в соцсетях о неопознанном летающем объекте. Ракету в небе также видели жители Армении и Азербайджана.

Так, к примеру, житель Мингячевира Эльсевяр Джафарли в интервью одному из СМИ сообщил, что накануне вечером наблюдал в небе загадочный светящийся объект, который вскоре из виду исчез.