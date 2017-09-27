Подписаться на уведомления
 

Баллистическая ракета России пролетела через Азербайджан видео

 

Накануне вечером Россия испытала свою межконтинентальную ракету «Тополь-М». Ракета была выпущена с астраханского полигона "Капустин Яр" и точно поразила цель, располагавшуюся на казахстанском полигоне "Сары-Шаган".

Сразу после запуска ракеты жители южных регионов России начали писать в соцсетях о неопознанном летающем объекте. Ракету в небе также видели жители Армении и Азербайджана.

Так, к примеру, житель Мингячевира Эльсевяр Джафарли в интервью одному из СМИ сообщил, что накануне  вечером наблюдал в небе загадочный светящийся объект, который вскоре из виду исчез.

3972 просмотров


Старости
Азербайджанский чиновник попал под колпак за пропаганду Курдистана
Азербайджанский чиновник попал под колпак за пропаганду Курдистана
Наша погода
Сегодня 18° / 12°
28 Сен 17° / 12°
29 Сен 18° / 12°
30 Сен 21° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0026 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

В России полностью уничтожено химоружие
Ирак обещал вернуть под свой контроль Курдистан Обновлено
Герои Гюго на улицах Баку наша жизнь
Генпрокуратура предупредила журналиста из-за интервью с Джаником
Казахстан и Азербайджан лидируют по микрозаймам вновь о долгах
Назван самый популярный среди туристов город мира
Тело Лютфи Заде везут в Баку
Юношеская команда «Карабаха» проиграла «Роме»
В Бельгии обезумевшая мать зажарила двухлетнюю дочь на гриле
«Карабах» пожаловался в УЕФА на Бахрама Багирзаде Новым звездным фанатом стал Забит Самедов
Баллистическая ракета России пролетела через Азербайджан видео
Склады в Украине взорвал беспилотник
Палестину приняли в Интерпол
Армения все-таки уйдет на Запад комментирует для haqqin.az Ольга Васильцова
В Таиланде вынесли приговор экс-премьеру
Пилот умер на борту самолета
Кличко едет в Баку
«Исламское государство» штурмует Рамади
Генсек ООН о предстоящей встрече Алиева и Саргсяна
Российский министр сравнил биткоин с МММ
Даже Роберт Просинечки не верит в «Карабах» «Рома» забьет много голов…»
Женщина в хиджабе бросила "коктейль Молотова" в мемориал Буданову
Гражданину Азербайджана не удалось обмануть российских пограничников
Порошенко созывает военный кабинет
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подает в отставку российские источники; обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться