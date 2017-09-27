История с Бахрамом Багирзаде, которого официальный сайт УЕФА сначала назвал самым знаменитым болельщиком «Карабаха», а затем удалил этот фрагмент из своей статьи, получила интересную развязку.

Как выяснилось, имя Бахрама было удалено по просьбе… «Карабаха». Об этом заявил футбольный эксперт Эркин Ибрагимов, долгие годы представлявший Азербайджан на сайте УЕФА.

«Звездным фанатом «Карабаха» Бахрама Багирзаде выбрал не президент УЕФА Александр Чеферин и не какой-либо другой сотрудник этой организации, а нынешний представитель Азербайджана на сайте УЕФА, - написал Ибрагимов в своем фейсбуке. - Да, это конфиденциальная информация, но, думаю, не случится ничего криминального, если я ее раскрою. Имя Бахрама с сайта УЕФА было удалено после жалобы «Карабаха».

Между тем УЕФА уже нашел замену Багирзаде. Теперь на сайте Европейского футбольного союза вновь появился абзац про «Карабах», в тексте которого звездным фанатом клуба назвывается известный кикбоксер Забит Самедов.

«Звезда кикбоксинга давно болеет за «Карабах», - написано в обновленном материале. - В своем аккаунте в Instagram он написал перед началом групповой стадии: «Мы будем молиться за вас, парни. Вы мои герои. Вы - лучшие!».

Напомним, что в материале указаны знаменитости, болеющие за 32 клуба, которые выступают на групповой стадии Лиги чемпионов. Первоначально главным звездным фанатом «Карабаха» был назван Бахрам Багирзаде. Однако вчера фрагмент текста, посвященный «Карабаху» и Багирзаде, пропал из материала. При этом информация обо всех остальных командах в статье УЕФА осталась. А сегодня появился абзац про Забита Самедова.

Почему «Карабах» обратился в УЕФА – понятно. Многие болельщики чемпионов Азербайджана были крайне недовольны тем, что «знаменитым фанатом» «Карабаха» назван бывший сотрудник и болельщик клуба «Нефтчи». Свои болельщицкие пристрастия не скрывает и сам Бахрам. Было написано об этом и на сайте УЕФА.

«На самом деле один из лидеров легендарной команды КВН «Парни из Баку», ставший в ее составе «чемпионом 20-го века», с детства является фанатом «Нефтчи», - было указано в материале. - Однако его любимцы в этом сезоне остались вне еврокубков, и он вместе с остальными азербайджанскими болельщиками сплотился вокруг «Карабаха».

«В азербайджанской премьер-лиге выступают восемь команд, однако сейчас фанаты всех этих клубов болеют за «Карабах», который сотворил историю, выйдя в групповой этап Лиги чемпионов, и, мы надеемся, продолжим ее писать», - приводились слова Бахрама Багирзаде на официальном ресурсе Европейского футбольного союза.

Но, по-видимому, в «Карабахе» все же учли недовольство большого количества болельщиков и обратились в УЕФА с просьбой убрать его имя. Теперь в одном ряду с Мадонной, которая болеет за португальскую «Бенфику», Моникой Белуччи - «Рома», Лучано Паваротти - «Ювентус», Сергеем Лавровым - «Спартак», Роджером Федерером - «Базель», Усэйном Болтом - «Манчестер Юнайтед», Нико Росбергом - «Бавария», Коби Брайантом - «Барселона», Рафаэлем Надалем - «Реал» и другими звездами значится имя Забита Самедова.

Но история с Бахрамом Багирзаде на этом не заканчивается. Сегодня шоумен, еще не зная об обращении «Карабаха» в УЕФА, выступил с заявлением, в котором сказал следующее:

«Мы словно в 30-х годах, когда писали доносы. Больше всего удалению моего имени из материала радуются армяне. Они смеются над тем, что с сайта УЕФА убрали имя члена команды КВН «Парни из Баку», которая победила их команду в 1992 году. Но для меня это мелочи. Меня удивляет лишь то, почему мы сами делаем это? Зависть не свойственна мужчинам».

Получается, что Багирзаде вновь оскорбил «Карабах», по сути, назвав представителей клуба доносчиками, завистниками, «не мужчинами».

Остается вновь напомнить, как бывший КВН-щик, работая в «Нефтчи», назвал «Карабах» «не азербайджанской командой».

«Нефтчи» встречался с «Карабахом» в финале Кубка Азербайджана - 2016 и проиграл со счетом 0:1, а Багирзаде написал в своем фейсбуке: «Спасибо всем, кто пришел и поддержал азербайджанскую команду!».

Под «азербайджанской командой» тогдашний член НС «Нефтчи», естественно, подразумевал клуб, в котором на тот момент работал. Разумеется, у болельщиков возник вопрос к «парню из Баку»: а какую страну в таком случае представляет агдамский «Карабах»?

Наверняка не меньше вопросов Бахраму Багирзаде будет задано и сейчас.