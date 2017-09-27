Юношеская команда «Карабаха» проиграла «Роме»

Команда «Карабаха» U-19 сегодня провела свой второй матч в Юношеской лиге УЕФА.

Игра против итальянской «Ромы», которая состоялась на «Азерсун арене» в Сураханах, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забиты были на 11-й, 60-й и 77-й минутах.

Напомним, что в 1-м туре подопечные Рашада Садыхова проиграли на выезде английскому «Челси» со счетом 0:5, а мадридский «Атлетико» выиграл в гостях у «Ромы» со счетом 2:1. Сегодня «Атлетико» примет «Челси».

Матч основных команд «Карабаха» и «Ромы» состоится сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.