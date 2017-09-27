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Ирак обещал вернуть под свой контроль Курдистан Обновлено

 

Парламент Ирака одобрил отправку иракских войск в провинцию Киркук, подконтрольную курдским военизированным формированиям пешмерга, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Соответствующий мандат был выдан главнокомандующему ВС Ирака премьер-министру Хейдару аль-Абади.

Ранее аль-Абади, выступая в парламенте, потребовал от руководства Иракского Курдистана вывести бойцов пешмерга с захваченных территорий.

"Требую, основываясь на решении парламента, вернуть все регионы, захваченные курдскими силами", - процитировал его телеканал Sky News Arabia.

* * * 16:08

Багдад силой закона и Конституции вернет под свой контроль автономный Иракский Курдистан, где в понедельник прошел референдум о независимости, заявил в речи перед парламентом премьер-министр страны Хайдер аль-Абади.

"Не может быть борьбы между сынами одной родины, но мы применим закон, и вы это увидите", — заявил аль-Абади.

Аль-Абади призвал курдов отказаться от подпавших под их контроль районов за пределами автономии, а также отменить результаты референдума. Премьер вновь подчеркнул, что Багдад не станет считаться с итогами голосования.

"Нужно отменить итоги референдума и войти в прямой диалог в рамках Конституции… Мы не будем говорить о результатах референдума", — заявил глава иракского правительства.

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