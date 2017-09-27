Казахстанский и азербайджанский рынки микрокредитования оказались самыми крупными на территории стран СНГ. Такие данные приводит международная организация Microfinance Information Exchange, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Информбюро».

Казахстан формирует порядка 33% совокупного кредитного рынка микрозаймов, и это 464,3 млн долларов. С некоторым отрывом от Казахстана идет Азербайджан, где совокупный объем кредитного портфеля составляет 337,6 млн долларов (24% рынка СНГ).

На третьем месте Таджикистан, общая сумма предоставленных в стране микрозаймов оценивается в 191 млн долларов, что составляет 13,6% от совокупного объема по СНГ.

При этом по числу активных заемщиков Казахстан уступил Азербайджану – численность активной базы казахстанских МФО насчитывает 254,5 тысячи субъектов, а у азербайджанских небанковских кредитных организаций таких клиентов на 8% больше - 274,8 тысячи.