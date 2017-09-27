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Герои Гюго на улицах Баку наша жизнь

Автор: Махмуд Суанлы, отдел социума 

Герой романа Гюго «Отверженные» Жан Вальжан после возвращения с каторги тщетно пытается найти работу.  Как только добропорядочные французы узнают, что перед ними бывший заключенный, его сразу же гоняют на улицу.

Жан Вальжан

В Азербайджане сегодня происходит примерно то же – зеков, хоть и отбывших наказание, никто принимать на работу не спешит. И это несмотря на то, что наша страна вслед за другими цивилизованными государствами десять лет назад приняла закон о социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания в пенитенциарных учреждениях.

Помимо прочего, в соответствии с этим нормативным актом отбывающие наказания в колониях по своему желанию проходят обучение различным востребованным на свободе профессиям.

Нaqqin.az решил выяснить, насколько успешно реализуется этот гуманный закон в учреждениях Пенитенциарной службе Министерства юстиции Азербайджана.   

Как заверил глава отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыхов, во многих учреждениях по отбыванию наказания организованы курсы компьютерной грамотности и английского языка.

«Обучение осуществляется отдельными компаниями за счет Пенитенциарной службы. По окончании курсов выпускникам выдаются специальные сертификаты», - отметил М.Садыхов.

Почему-то не сотрудник Пенитенциарной службы, а руководитель Лиги трудовых прав Сахиб Мамедов, уточнил, что в исправительных учреждениях Азербайджана функционирует и девять профтехучилищ, состоящих в ведомстве Министерства образования.

Как отметил правозащитник, уровень обучения в этих училищах крайне низок. Вместе с тем он дал высокую оценку действующих при Пенитенциарной службе курсов.

«Организуют такую форму обучения осужденных крупные компании, а потому они достаточно эффективны.  Сертификаты, полученные по окончании курсов, помогают отбывшим наказание решить вопрос с трудоустройством», - заявил С.Мамедов.

С ним не согласна правозащитник Новелла Джафароглу, считающая, что даже для минимального освоения иностранного языка нужно хотя бы полтора года.

«За несколько месяцев выучить  английский язык просто невозможно», - уверена Джафароглу.

И вообще, по мнению правозащитника, вопрос о трудоустройстве должен решаться хотя бы за шесть месяцев до освобождения заключенных.

«Потому что после освобождения бывшему осужденному выдают только деньги, которых хватает только для того, чтобы доехать до дома. А на что ему жить до того, как он устроится на работу?», - возмущается правозащитник.

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