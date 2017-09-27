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В России полностью уничтожено химоружие

 

В поселке Кизнер в Удмуртии была уничтожена последняя партия российского химоружия, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом было объявлено в ходе телемоста с президентом России Влалимиром Путиным.

В Кизнере в видеоконференции приняли участие председатель госкомиссии по химоружия Михаил Бабич, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге Валерий Капашин и замгендиректора технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Хамид Али Рао.

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