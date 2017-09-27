Как мы прогнозировали ранее, борьба за доминирование в провинции Дейр аз-Зор ведется не столько против ИГИЛ, сколько между двумя противоборствующими антитеррористическими коалициями – пророссийской и проамериканской. Битва похожа на турнир боев без правил, в которых как таковых правил противоборства нет, но есть судьи, зрители и очевидный результат, определяющий победителя. Ситуация в Сирии осложняется еще и крайней неоднородностью сил коалиций, различные фракции которых вступают в сговор с конкурентами и даже с ИГИЛ. Поскольку в Дейр аз-Зор я попал сразу после наступающей сирийской армии, все эти противоречия продолжают разворачиваться прямо на моих глазах.

ИГИЛ уже, конечно, не тот. В 2014 году весь мир видел террористов в основном на экранах компьютеров - здоровых, взрослых бородатых мужчин, уверенных в себе и своей миссии. Это были главным образом иностранцы из Чечни, стран Персидского Залива или Европы, прекрасно экипированные, вооруженные и образованные. Сирийцы знают о них не понаслышке. Когда первые ИГИЛовцы въезжали на своих джипах в довольно крупные города Аль-Букамаль, Аль-Маядин, те сдавались без боя, измученные гражданской войной и надеющиеся на воцарение легендарной исламской справедливости. Сейчас портрет среднего ИГИЛовца не таков. Среди тех, кто погибает в Дейр аз-Зоре, люди по преимуществу трех категорий: мобилизованные подростки в возрасте от 13 лет, выходцы из беднейших стран - Пакистана, Таджикистана и Африки южнее Сахары, а также согнанные со всех бывших обширных игиловских владений уцелевшие бойцы, как правило, не самого храброго десятка.

Самая страшная рубка происходит на северном берегу Евфрата, где небольшой плацдарм удерживает отряд "Охотников на ИГИЛ" - спецподразделения, основу которого составляют российские добровольцы. Сирийцы в нем, кажется, только для проформы, их всего несколько человек. Переправу наладили российские военные, ВКС обеспечивали высадку массированными бомбардировками, однако ни одного сирийского подразделения на "том берегу" так и не появилось, словно бы Дамаск вовсе и не заинтересован в возвращении располагающихся там богатейших нефтяных полей.

Что характерно - нет на северном берегу и организованных КСИР "проиранских" добровольцев, как будто Тегеран уже отказался от создания прямого сухопутного сообщения между Ираком и Сирией. Вдоль северного берега Евфрата проходит хорошее шоссе, по которому курдско-американские части смогут дойти до главного пункта маршрута - пограничного города Аль-Букамаль и захватить его, оседлав стратегическую дорогу на Багдад. Однако Хизбалла, КСИР, Фатимийюн и другие части не стремятся переправиться через реку. Значительные их силы уже третий месяц сосредоточены под насосной станцией Т2 в 130 км к юго-востоку от Дейр аз-Зора, даже и не пытаясь ее взять.

Такая пассивность сирийской армии и иранцев удивительна. Сирийское командование оправдывается необходимостью зачистки города Дейр аз-Зор, значительная часть которого на южном берегу все еще находится в руках ИГИЛ. Однако их прямые конкуренты - подопечные США и состоящие главным образом из курдов Силы демократической Сирии - в ответ на прорыв сирийской армии к Дейр аз-Зору оставили незавершенной осаду Ракки и стали наступать на Дейр аз-Зор с севера.

В руках у курдов и их американских союзников уже сейчас находится до 60% сирийской нефти в провинции Хасеки. Когда-то она составляла основу сирийского экспорта и валютных поступлений. Если американцам удастся захватить северный берег Евфрата, то они будут контролировать уже свыше 80% сирийских нефтяных месторождений. Это же значит, что оставшегося сирийскому правительству "пая" не хватит даже на удовлетворение внутреннего спроса, не говоря уже о доходах с экспорта на восстановление страны.

Американцы это хорошо понимают, поэтому на захват месторождений брошены все силы и средства, причем не только военные. Контролирующим нефтяные поля отрядам ИГИЛ предлагается присоединиться к Силам демократической Сирии на самых приемлемых условиях - поднять желтый курдский флаг в обмен на прекращение бомбардировок с последующими либо поступлением на службу в качестве охраны этих месторождений, либо отступлением в Ирак.

Кажется, с некоторыми договориться удалось - не зря российские советники публиковали снятые с беспилотников кадры о свободном перемещении курдских отрядов между опорными пунктами ИГИЛ. Предполагается также, что авиаудары российских ВКС по курдам на северном берегу Евфрата на самом деле были нанесены по террористам ИГИЛ, которые "своевременно" присоединились к проамериканской коалиции. Этим также объясняется столь быстрое расширение зоны контроля Сил демократической Сирии на север от Евфрата при довольно слабой интенсивности боестолкновений.

С сирийской стороны, напротив, некоторые отряды подозревают едва ли не в сговоре с ИГИЛ. Расследование показало, что российский военный советник генерал Валерий Асапов погиб в результате минометного обстрела позиций, с которых неожиданно ушли отряды сирийского нефтяного магната Катаржи. Этого известного бизнесмена давно подозревали в сотрудничестве с ИГИЛ по линии закупок нефти, которую он поставлял на нефтеперерабатывающий завод в Хомс, а затем на собственную сеть заправочных станций. Бизнес-интересы Катаржи и побудили воспользоваться услугами его отрядов в проведении операции в Дейр аз-Зоре. Однако они не только не переправились через Евфрат, неоднократно покидавшие свои позиции в ходе боев, но обвиняются теперь в сговоре с ИГИЛ и в передаче противнику координат российских советников.

Впрочем, и в Силах демократической Сирии не все так благополучно, как то тщится представить Пентагон. Курды по-прежнему составляют основу ударной мощи группировки, хотя давно уже воюют на территориях, никогда курдам не принадлежавших. Арабское племенное ополчение и присоединившиеся к курдам отряды Свободной сирийской армии по-прежнему проливать кровь за чужие интересы не соглашаются.

Растут разногласия между арабами провинций Ракка и Хасеки и курдами, навязывающими всему населению замаскированную под "федерацию свободных самоуправляющихся общин" идеологию курдского национализма. Увеличивается количество американских баз в Сирии, местоположение которых не так давно раскрыла Турция. Все эти противоречия неминуемо всплывут после окончания фазы активных боевых действий против ИГИЛ.

Ситуация к северу от Евфрата все больше напоминает завершающий этап Второй мировой войны в Европе. Отряды ИГИЛ предпочитают договариваться с американцами так же, как 70 лет назад гитлеровцы, бежашие на запад от советской армии, поскольку условия капитуляции там были лучше. Самые непримиримые продолжают оказывать ожесточенное сопротивление именно сирийским войскам, увязшим в позиционных боях в плотной городской застройке Дейр аз-Зора. Как и тогда, все более отчетливо вырисовываются контуры будущего противостояния между сторонниками единой Сирии, к которым относятся Россия и Иран, и ее раздела - курдами и их союзниками из США.