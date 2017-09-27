Постоянная парламентская Комиссия по внешним отношениям 27 сентября проголосовала против создания временной комиссии по обсуждению вопроса о выходе Армении из состава Евразийского экономического союза.
Как передает парламентский корреспондент Новости Армении – NEWS.am, только 1 депутат проголосовал «за» создание временной комиссии, 10 парламентариев высказались «против». «Таким образом обсуждение этого вопроса завершилось», - отметил глава Комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян.
С инициативой выхода страны из ЕАЭС выступил прозападный блок «Елк».