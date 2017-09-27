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Доку Умарова отравили Обновлено

 

Доку Умаров, которого называли "террористом номер один на Северном Кавказе", умер от отравления высокотоксичным веществом в 2013 году. Об этом сообщил Интерфаксу информированный источник.

"В 2013 году была проведена спецоперация в Ингушетии, где находился Умаров. Он скончался в результате отравления сильнодействующим веществом", - сказал собеседник агентства.

По его данным, недавно обнаруженные в Ингушетии останки Умарова перевезли в Москву " с особыми мерами предосторожности из-за их высокой токсичности".

"Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Умарову", - отметил источник.

* * * 17:08

Федеральная служба безопасности РФ подтвердила обнаружение в Ингушетии останков главаря северокавказского подполья Доку Умарова.

"ФСБ России в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружила захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе спецоперации силовых структур в сентябре 2013 года", - сообщили Интерфаксу в ЦОС ФСБ России.

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