Курдистан согласился на переговоры с Ираком

Правительство Иракского Курдистана готово к мирным переговорам с правительством Ирака для разрешения разногласий между ними, заявил представитель Демократической партии Иракского Курдистана в РФ Хошави Бабакр, сообщает РИА Новости.

"Мы согласны на переговоры. С самого начала было объявлено о том, что этот процесс исключительно мирный. Угрозы с нашей стороны не было, были угрозы со стороны премьера Ирака", — сказал Бабакр журналистам на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"В дальнейшем мы, конечно, за то, чтобы сесть за стол переговоров, вести переговоры мирно, решать какие-то территориальные претензии, раздел природных ресурсов. Правительство Курдистана на это вполне готово", — добавил Бабакр.