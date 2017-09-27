Узбекистан поставит уран США

Узбекистан, в соответствии с подписанным с США договором, осуществит поставки американцам уранового концентрата на $300 млн. Об этом на заседании международного пресс-клуба сказал министр внешней торговли республики Эльёр Ганиев, передает ТАСС.

"Контракт носит долгосрочный характер, он рассчитан на семь лет, и общая стоимость его превышает $300 млн. Соглашение подписано на выгодных условиях, значительно более выгодных, чем подписывают некоторые страны - поставщики уранового концентрата", - сказал Ганиев.

Последнюю четверть века узбекистанский уран экспортируется в Японию, также в свое время прорабатывался вопрос о поставках его в Индию. В начале 2000-х переговоры о совместных разработках урановых месторождений в Узбекистане велись с компанией "Росатом".