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В Стамбуле предотвратили мощный теракт

 

Силы безопасности Турции установили, что задержанные в середине сентября иностранные боевики террористической группировки "Исламское государство" планировали совершить теракт в Стамбуле при помощи такой же взрывчатки, которая была использована в Бостоне в 2013 году. Об этом в среду сообщило Anadolu.

12 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали 25 иностранных граждан в ходе антитеррористической операции в Стамбуле. В рамках расследования установлена их причастность к ИГ. На это указывали имевшиеся при них пропагандистские материалы, а также инструкция на английском языке по изготовлению взрывных устройств. Эксперты выяснили, что схема этих устройств совпадает с той, что была применена в бомбах, подорванных во время Бостонского марафона в 2013 году.

Отмечается, что 22 боевика были экстрадированы по завершении всех надлежащих юридических процедур. Их национальность не уточняется. Что ждет трех других террористов, не сообщается.

Согласно официальным данным, за последние несколько лет в республике было задержано более 5 тыс. боевиков ИГ, из которых 3,2 тыс. - иностранцы из 95 стран мира.

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