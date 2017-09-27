Ливан прекращает авиасообщение с Курдистаном

Ливанская государственная авиакомпания Middle East Airlines с 29 сентября приостанавливает реализацию рейсов в Иракский Курдистан, передает агентство Анадолу сообщение авиакомпании.

Кроме того, самолетам, летающим из Эрбиля, отныне запрещена посадка в международном аэропорту Бейрута. Ливанцы, находящиеся в Эрбиле, смогут вернуться на родину только через аэропорты Басры, Багдада или Наджафа.

Ранее Управление гражданской авиации Ирака призвало зарубежные авиакомпании приостановить с 29 сентября рейсы в международные аэропорты Сулеймании и Эрбиля.