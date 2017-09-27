Путин раскритиковал Дворковича

Президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о его неполном служебном соответствии из-за кризисного положения вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом в среду, 27 сентября, сообщает РИА Новости.

«Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем», — сказал Путин Соколову на встрече с членами Кабмина.

Глава государства также подверг основательной критике работу вице-премьера Аркадия Дворковича, заявив, что тот уделяет недостаточного внимания транспортной отрасли, которую курирует. Путин поручил ему в короткий срок предоставить соответствующие предложения по урегулированию ситуации. «Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом», — заметил президент.