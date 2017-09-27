КНДР атаковала биткоин-биржи

Национальное агентство полиции Южной Кореи сообщило о попытках хакеров из КНДР совершить атаки на криптовалютные биржи страны.

Хакеры отправили 25 специалистам, связанным с четырьмя биткоин-биржами, письма с вирусами. Отправители выдавали себя за полицейских и сотрудников государственных учреждений. В полиции уточнили, что десять писем были отправлены в июле и августе. Хакерам не удалось нанести «реальный ущерб», отметили власти.

В середине сентября специализирующаяся на кибербезопасности компания FireEye предупредила о попытках хакеров из КНДР украсть криптовалюту с южнокорейских бирж. Эксперты зафиксировали три атаки, осуществленные с использованием фишинговых писем (сообщения, замаскированные под официальные уведомления от компаний, банков или государственных учреждений). Одна из таких атак была успешно совершена в мае сего года.