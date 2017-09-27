Венгерского политика не пустили в Украину

Украинские пограничники не пропустили на Украину депутата Европарламента от Венгерской радикальной партии Кристину Морваи, которой запрещен въезд в страну, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня в Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы опознали и не пропустили на Украину венгерского политического деятеля, которому Службой безопасности Украины запрещен сюда въезд до июля 2019 года. Депутат Европарламента от Венгерской радикальной партии "Йоббик" Морваи Кристина прибыла в пункт пропуска "Лужники", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, депутат в 2014 году посещала неподконтрольную Киеву территорию Донецкой и Луганской областей и "выражала поддержку самопровозглашенным руководителям" этих территорий. "Данному лицу вручено решение об отказе в пересечении государственной границы, где указаны правовые основания по ограничению в праве въезда на Украину", — указали в погранслужбе.