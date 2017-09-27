Ирак будет судить Барзани и его чиновников

Парламент Ирака одобрил сегодня судебное преследование лиц, ответственных за проведение референдума о независимости Курдской автономии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

"Совет представителей (парламент) подтверждает принятое ранее на последнем заседании Совета по национальной безопасности при правительстве Ирака решение о преследовании организаторов референдума, включая главу региона М.Барзани, и передачу их дел в суд, согласно действующим иракским законам, - говорится в резолюции депутатов. - Все курдские чиновники, не принимавшие участия в плебисците, остаются на своих постах с сохранением заработной платы".

25 сентября в Курдской автономии Ирака был проведен референдум о независимости, против которого категорически выступают Багдад и многие страны мира.