В Испании арестованы 11 россиян

Полиция испанского города Марбелья арестовала 11 россиян по подозрению в отмывании €35 млн, сообщает Local.

Среди задержанных был владелец местного футбольного клуба Александр Гринберг. Задержанных подозревают в использовании клуба, а также компании по розливу воды для отмывания денег «русской мафии» в Испании.

По словам правоохранительных органов, Гринберг использовал футбольный клуб, чтобы «завоевать расположение политических и деловых лидеров в Коста-дель-Соль».

Издание пишет, что операция полиции была нацелена на захват выходцев из так называемой Cолнцевской ОПГ.