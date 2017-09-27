Турция прекращает авиасообщения с Курдистаном

Турецкие авиакомпании с 29 сентября прекратят авиасообщение с Курдской автономией Ирака, пишет газета Milliyet.

Отмечается, что ранее Главное управление гражданской авиации Ирака распространило решение властей о приостановлении полетов иностранных авиакомпаний в Северный Ирак в связи с проведенным в Эрбиле референдумом. Первыми о согласии соблюдать данное предписание сообщили ливанские авиакомпании.

Вслед за этим Генконсульство Турции в Эрбиле распространило заявление касательно решения иракских властей.

"В связи с предписанием Управления гражданской авиации Ирака рейсы авиакомпаний Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus в Эрбиль и Сулейманию и обратно с 18:00 пятницы осуществляться не будут", - говорится в заявлении.

О прекращении с пятницы авиасообщения с Эрбилем также сообщили Египетские авиалинии (EgyptAir).