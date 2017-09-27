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Первый гол «Карабаха» в Лиге чемпионов видео; обновлено 20:30

Автор: Отдел спорта 

Есть первый гол «Карабаха» на групповой стадии Лиги чемпионов!

На 28-й минуте его автором стал Педро Энрике. Дино Ндлову отобрал мяч у соперника и отпасовал бразильцу, который сократил разрыв в счете. 1:2.

*  *  * 20:16

«Карабах» проигрывает уже 0:2. На 15-й минуте Дзеко забивает второй гол.

Он продавил Рашада Садыхова и отправил мяч над вышедшим из ворот Шехичем.

*  *  * 20:09

«Рома» открыла счет в матче с «Карабахом». На 7-й минуте уже в который раз неуверенно сыграл вратарь «Карабаха» Шехич. Он выбил мяч прямо на Пеллегрини, тот отпасовал Маноласу, который головой отправил мяч в ворота.

*  *  * 20:00

На Бакинском Олимпийском стадионе начался матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Ромой».

Пока счет 0:0.

Перед матчем сообщалось, что все билеты на игру проданы. Однако пока 68-тысячная арена не заполнена до отказа. На секторах есть пустоты. Возможно, болельщики опаздывают из-за очень серьезных проверок при входе на арену.

*  *  * 19:31

В 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе начнется матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Ромой».

Cтартовые составы команд:

«Карабах» - Ибрагим Шехич, Гара Гараев, Максим Медведев, Мичел, Дино Ндлову, Педро Энрике, Махир Мадатов, Рашад Садыхов, Ричард Алмейда, Анси Аголли, Бадави Гусейнов.

Запасные – Антон Каниболоцкий, Рахид Амиргулиев, Тарик Эльюнусси, Якуб Жезничак, Дональд Герье, Джошгун Диниев, Дани Кинтана.

«Рома» - Алиссон Беккер, Раджа Наингголан, Жуан Жезус, Лоренцо Пеллегрини, Эдин Дзеко, Александр Коларов, Максим Гоналон, Грегуар Дефрель, Бруно Перес, Костас Манолас, Стефан Эль Шаарави.

Запасные – Лукаш Скорупски, Кевин Строотман, Даниэле Де Росси, Ченгиз Юндер, Федерико Фацио, Алессандро Флоренци, Герсон.

Судит матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Помогать ему будут лайнсмены Руй Тавареш и Паоло Суареш. Арбитры за воротами - Тиаго Мартинш и Жоао Пинейро, резервный судья - Бруно Родригеш.

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