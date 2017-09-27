В зависимости от развития ситуации в иракском Курдистане и, в частности, районе нефтяных месторождений в провинции Киркук, мировые цены на нефть могут подняться выше 80 долларов за баррель. Об этом haqqin.az заявил глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан, комментируя повышение мировых цен до уровня 2015 года – более 58 долларов за баррель.

Нынешний рост цен на нефть - это реакция бирж на отделение Иракского Курдистана от Ирака. Цены на нефть марки Brent достигли максимума за 2017 год - 58,87 доллара за баррель, после того как президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ на референдум по независимости Курдистана пригрозил перекрыть нефтепровод Киркук - Джейхан с пропускной способностью в 700 баррелей за сутки.

По мнению эксперта, шоковое повышение цен может начаться после новых боевых действиях Ирака против Курдистана. В этом случае очень высока вероятность остановки прокачки нефти по этому трубопроводу. По своему сорту вся киркукская нефть – легкая, и поступает на нефтеперерабатывающие предприятия Евросоюза. Взлет цен на биржах зависит от продолжительности остановки нефтепровода Киркук - Джейхан.

Как правило, в таких случаях рынок через непродолжительное время адаптируется, недостающая нефть компенсируется другими экспортерами. Затем цены вновь пойдут вниз. Кроме ситуации в Иракском Курдистане нет никаких других причин для значительного роста мировых цен на нефть, говорит эксперт.

Отметим, что парламент Ирака одобрил отправку иракских войск в провинцию Киркук, подконтрольную курдским военизированным формированиям пешмерга.