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Засуха в Уганде вызвала волну человеческих жертвоприношений

 

Власти Уганды утверждают, что засуха привела к увеличению числа человеческих жертвоприношений. Об этом сообщает Fox News.

За сентябрь в стране по подозрению в совершении ритуальных убийств арестовали более 44 человек. Один из них сознался, что убил восемь женщин.

«Эти убийства были ритуальными жертвоприношениями. Мы работаем не покладая рук, чтобы арестовать остающихся подозреваемых и искоренить эту практику», - сказал генерал-инспектор полиции Уганды Кейл Кайихура (Kale Kayihura).

Глава полицейского управления по борьбе с человеческими жертвоприношениями и торговлей людьми Мозес Бинога (Moses Binoga) заявил, что в течение 2016 года колдуны принесли в жертву семь детей. В 2015 году произошли ритуальные убийства семи детей и шести взрослых.

Во время жертвоприношения у еще живого человека удаляют части тела и выкачивают кровь.

Восточная Африка переживает сильнейшую засуху за полвека. 1,6 миллионам жителей Уганды угрожает голод.

В марте сообщалось, что в индийском штате Карнатака три человека арестованы за то, что похитили и принесли в жертву 10-летнюю девочку.

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