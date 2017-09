Трамп раскритиковал Facebook

Президент США Дональд Трамп раскритиковал медиаплатформы и ряд СМИ за негативное отношение к его персоне, передает Интерфакс.

"Facebook всегда был против Трампа. Сети были всегда против Трампа, фейковые новости, The New York Times (принесли извинения) и Washington Post были против Трампа. Сговор?" - написал он в среду на своей странице в твиттере.

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes (apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion?

"Но были те, кто за Трампа! Буквально ни один президент не достигал того, что мы достигли за первые девять месяцев. И экономика гудит", - уверен американский президент.

..But the people were Pro-Trump! Virtually no President has accomplished what we have accomplished in the first 9 months-and economy roaring