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Железная дорога Баку – Тбилиси – Карс готова к эксплуатации

 

Официальные лица Азербайджана, Грузии и Турции ознакомились с ходом реализации проекта железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, сообщает сегодня отдел ЗАО "Азербайджанские железные дороги" по связям с общественностью.

Согласно информации, председатель ЗАО Джавид Гурбанов, генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Мамука Бахтадзе и министр транспорта, мореходства и связи Турции Ахмет Арслан, отправившись на поезде из Тбилиси в Ахалкалаки, ознакомились со строительными и отделочными работами, проводимыми на железной дороге, ее готовностью к эксплуатации. Официальные лица государств и правительств побывали на станциях Цалка, Тетрицкаро и других станциях, поинтересовались степенью готовности к открытию железной дороги, которая соединит Азию и Европу.

Отметим, что помимо руководителей транспортных структур трех стран в мероприятии также принимал участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев, послы Азербайджана и Турции в Грузии - Дурсун Гасанов и Зеки Левент Гюмрюкчю и другие официальные лица.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов сообщил журналистам, что железная дорога уже готова к эксплуатации.

"Мы протестировали новую железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс. Она уже готова к эксплуатации. После официального открытия с участием Президента железная дорога Баку - Тбилиси - Карс будет сдана в эксплуатацию", - сказал Гурбанов.

 

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