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И Flydubai прекращает полеты в Курдистан

 

Эмиратская авиакомпания Flydubai приостанавливает полеты в столицу Курдской автономии Ирака Эрбиль с 30 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя авиакомпании.

"По получении извещения НОТАМ, выпущенного уполномоченными органами Ирака, авиакомпания Flydubai временно приостанавливает свои рейсы в Эрбиль с 30 сентября", - отметил представитель.

Ранее в среду управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Курдской автономии Ирака с 18.00 пятницы.

Правительство Ирака потребовало от властей автономного региона передать под его контроль аэропорты, расположенные на территории автономии, после проведения в регионе референдума о независимости, который иракские власти признали нелегитимным.

Ранее в клиентской службе другой эмиратской авиакомпании Air Arabia, которая летает в столицу Курдской автономии из Шарджи, сообщили, что с пятницы она приостанавливает рейсы в Эрбиль до последующего уведомления.

Отметим, что ранее о прекращении авиасообщения с Курдской автономией Ирака заявили также Турция, Ливан и Египет.

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