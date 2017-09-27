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США стягивают стратегические вооружения к Северной Корее

 

Развертывание на ротационной основе стратегических вооружений США вблизи Корейского полуострова должно начаться в конце 2017 года. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на заявление начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёна.

"США обязались расширить ротационное развертывание стратегических вооружений близ Корейского полуострова. Развертывание начнется уже в конце этого года и поможет нам повысить оборонные возможности", - приводит агентство его слова.

Агентство не уточняет, какие именно типы вооружений планируется разместить, но, по данным Yonhap, Чон Ый Ён отметил, что Договор о взаимной обороне между США и Южной Кореей подразумевает все средства усиленного сдерживания, в том числе и ядерный арсенал.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны.

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США стягивают стратегические вооружения к Северной Корее
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