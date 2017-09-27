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Американские спецслужбы назвали главные цели террористов ИГИЛ

 

Самолеты и аэропорты остаются главной мишенью террористов из группировки «Исламское государство». Об этом заявил директор Национального контртеррористического центра (НКТЦ) США Николас Расмуссен, сообщает ТАСС.

«Террористы осознают, какой экономический ущерб может быть нанесен даже в том случае, если попытки уничтожить самолет или организовать теракт в аэропорту будут безуспешными, не говоря уже о числе жертв и том внимании, которое уделяют подобным терактам средства массовой информации», — заявил чиновник.

По его словам, боевики продолжают искать новые способы совершения терактов и выискивать слабые места в системе безопасности.

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