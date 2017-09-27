Свое отношение к независимости Курдистана Азербайджану следует скоординировать с позицией Турции, считает депутат Милли Меджлиса Фазиль Газанфароглу.

«Между прочим, на некоторых картах курдских сепаратистов Нахчыванская Автономная Республика включена в состав «Большого Курдистана». Так что если претензии курдов на азербайджанские земли открыто и не озвучены, негласно они существуют. А идея «Большого Курдистана», на мой взгляд, аналогична идее «Великой Армении». Как и в случае с Арменией, курды, похоже, надеются на постепенное отторжение чужих территорий под предлогом якобы существовавшего в древности их большого государства», - сказал депутат haqqin.az.

Понятно, что сами по себе курды не решились бы объявить независимость, учитывая враждебное отношение со стороны ряда стран региона. Такое возможно, если за ними стоят глобальные центры силы, и именно в этом контексте следует формировать наше официальное отношение к ситуации, сложившейся в результате проведения в Иракском Курдистане референдума, полагает Ф.Газанфароглу.

По мнению же политолога Фархада Мехтиева, существуют два фактора, в силу которых отношение Азербайджана к независимости Курдистана не может быть положительным.

«Во-первых, после объявления независимости Косово отмежевание иракского Курдистана также будет играть на подрыв фундаментальных принципов нерушимости границ и территориальной целостности. Нельзя без согласия государства менять его границы. Хотя ситуация и не идентичная, но Армения не преминет в пропагандистских целях воспользоваться отделением Курдистана от Ирака для аналогии с Нагорным Карабахом. Во-вторых, наш стратегический союзник – Турция - считает независимое курдское государство угрозой своим национальным интересам. И нам в формировании позиции по Курдистану следует поступить так, как поступает Турция в карабахском вопросе», - убежден политолог.

Признание мировым сообществом независимости Иракского Курдистана зависит от действий, которые предпримут Иран и, в особенности, Турция. Если эти страны закроют границы и объявят экономическое эмбарго, то станет возможным повернуть процесс обратно и остановить отделение Курдистана. Если же Турция, как и прежде, будет поддерживать с ним торгово-экономические связи, то независимость де-факто перейдет в юридические признание Курдистана. Так что будущее Курдистана во многом зависит от шагов, которые предпримет Анкара, резюмирует политолог.