Турция планирует увеличить расходы на оборону на $2,2 миллиарда в соответствии с новым законопроектом. Об этом заявил министр финансов Турции Наджи Агбал, пишет издание Milliyet.

Согласно законопроекту, Турция вложит дополнительные 8 миллиардов лир ($2,2 млрд) в оборонную промышленность, сказал Н.Агбал.

«Приоритетом является увеличение сдерживающих средств турецких вооруженных сил, своевременное удовлетворение необходимой модернизации и покрытие расходов на внутренние и внешние операции по обеспечению безопасности», - сказал Н.Агбал.