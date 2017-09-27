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Турция резко увеличит расходы на оборону заявление министра

 

Турция планирует увеличить расходы на оборону на $2,2 миллиарда в соответствии с новым законопроектом. Об этом заявил министр финансов Турции Наджи Агбал, пишет издание Milliyet.

Согласно законопроекту, Турция вложит дополнительные 8 миллиардов лир ($2,2 млрд) в оборонную промышленность, сказал Н.Агбал.

«Приоритетом является увеличение сдерживающих средств турецких вооруженных сил, своевременное удовлетворение необходимой модернизации и покрытие расходов на внутренние и внешние операции по обеспечению безопасности», - сказал Н.Агбал.

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