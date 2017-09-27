Взрывы на складе боеприпасов Минобороны Украины прекратились

В Министерстве обороны Украины заявили, что с 19.00 на военном арсенале в Калиновке под Винницей, где произошел пожар, не зафиксировали ни одного случая детонации боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства.

«По сообщению оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Калиновке, начиная с 19.00 на военном арсенале вооружения вооруженных сил Украины не прозвучало ни одного взрыва. Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танками», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что в данный момент ведутся работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и ликвидации последствий пожара.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде назвали сумму ущерба от пожара на складе боеприпасов под Винницей, которая составила 800 миллионов долларов.