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Гурбан Гурбанов: «Хотели, чтобы болельщики получили кайф от игры»

Автор: Отдел спорта 

На пресс-конференции после матча «Карабах» - «Рома» (1:2) главный тренер азербайджанского клуба Гурбан Гурбанов заявил следующее:

«Игра была очень сложной, особенно ее начало. С первых минут соперник показал свои уровень и мастерство. Но после двух пропущенных голов наши футболисты заиграли внимательнее.

Я доволен всеми игроками, несмотря на поражение. Хотели, чтобы болельщики получили кайф от игры. Благодарю всех зрителей за то, что были с нами».

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо после игры сказал:

«Сегодняшняя игра не была для нас отдыхом. Первый тайм был в нашу пользу, но во втором тайме мы испытали сложные моменты. У «Карабаха» были возможности, чтобы забить. Я и вчера говорил, что «Карабах» - сильная команда. Вы думали, что я говорю это просто так. Но сегодня мы убедились в этом. Они доставили нам определенные проблемы.

После гола «Карабаха» нам было сложно. Но все же мы оказались сильнее. Главное – возвращаемся домой с 3 очками.
Нет, мы не расслабились после того, как счет стал 2:0 в нашу пользу. Об этом не может быть и речи. У нас были пять-шесть моментов для взятия ворот и после 2:0. Но «Карабах» забил гол и стал играть лучше. Видимо, поэтому мы не смогли больше забить.
Кого я могу отметить в «Карабахе»? Все игроки соперника сыграли хорошо. Я и до игры говорил, что линия атаки у «Карабаха» хорошая. И сегодня они проявили себя. Особо могу выделить Махира Мадатова, Дино Ндлову и Педро Энрике».

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