В Саудовской Аравии произошло событие чрезвычайной важности: королевским распоряжением женщинам разрешено садиться за руль автомобилей. Еще последует длинная процедура бюрократического утверждения этого решения, и в силу оно вступит лишь в июле 2018 года, но для страны, для общества этой глубоко религиозной и консервативной страны это настоящий прорыв.

Решение принял король Салман, а совет ученых старейшин страны дал добро с религиозной точки зрения, но все связывают перемены в общественной жизни Саудовской Аравии с именем коронного принца – 32-летнего Мохаммеда бин Салмана, автора амбициозной программы социальных и экономических преобразований страны «Видение-2030».

В ней прямо говорится о необходимости активного включения женщин в трудовой рынок, а для этого нужно повысить их мобильность. До сих пор закон запрещал им водить авто под угрозой строгого наказания. Это обстоятельство создает немалые проблемы в повседневной жизни. Родственники мужского пола не всегда имеют возможность подвозить женщин до работы. Наем водителя, как правило, из числа иностранцев, работающих в стране, обходится в значительные суммы: по различным подсчетам, до половины суммы, зарабатываемой женщинами на работе.

Всего в такого рода извозе сейчас задействовано около 800 тысяч водителей. К необходимости обновления страны принца подтолкнул кризис – резкое падение цен на нефть в 2014 году. Тогда стало ясно, что вечное счастье обладания стратегическим ресурсом продолжаться не будет, в Саудовской Аравии ввели меры экономии и стали думать о будущем. Процент, задействованный на рынке труда женщин, решено было повысить с 22% до 30%. Им уже доступна работа в магазинах, отелях и офисах, что еще недавно было немыслимо.

Лишь в 2013 году женщинам разрешили ездить на велосипеде. В 2015 году они получили частичные избирательные права. Но только за последний год женщины заняли посты исполнительного директора банка Samba, директора аэропорта в Эд-Даммаме, женщина введена в совет фондовой биржи. Сейчас признаки раскрепощения общественной жизни видны повсюду.

В ресторанах заметно громче стала играть музыка, с улиц убрали религиозную полицию мутава, представители которой очень жестко и часто весьма произвольно заставляли подданных придерживаться строгих религиозных правил. Рассказывают о случае в Мекке около десяти лет назад, когда случился пожар в школе, а мутава загоняла выбегавших из горящего здания девочек обратно, потому что они не успели нужным образом одеться. В результате часть детей погибла. Сейчас за ослабление строгостей все благодарят, а кто считает ее вредной, упрекают именно принца бин Салмана.

Например, впервые женщинам было разрешено принять участие в праздновании Национального дня – 87-й годовщины основания королевства. Ожидают, что девочкам будет разрешено проводить спортивные соревнования в школах. Важно понимать, что женщины в Саудовской Аравии весьма образованны, в университетах страны их больше, чем мужчин. Поэтому их общественный статус стал вступать в противоречие с их большим социальным потенциалом.

Будущее разрешение, в то же время, тоже зажато в рамки границ: религиозные власти запретили мужчинам из дорожной полиции общаться с женщинами-водителями, сами водительницы должны быть не моложе 30 лет, и выезжать из дому им будет позволено лишь с 7 утра до 8 вечера по будням, а на выходные и вовсе только после полудня. Излишние строгости, сетуют представители туристического бизнеса в Саудовской Аравии, вынуждают совсем не бедных саудитов тратить огромные суммы денег на отдых за рубежом, хотя они могли бы с успехом делать это в своей стране, если бы не ограничения. Но очевидно, что общественные привычки и традиции, которые складывались долгие годы, нельзя отменить в одночасье. В конце концов, до 2030 года еще немало времени.