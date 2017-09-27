В Национальной библиотеке Египта, самой крупной на Ближнем Востоке, будет открыт уголок Азербайджана. Для его создания руководитель Национальной библиотеки и архивов Египта, доктор Ахмед Сеййид Мухаммед Шевки обратился за помощью в Фонд «Знание» при президенте Азербайджана. Запрошены книги и другие соответствующие материалы.

Будут изучены и древние рукописи Национальной библиотеки Египта, относящиеся к Азербайджану. С этой целью подписано соглашение с Институтом рукописей НАНА. Кроме того, учреждению переданы электронные варианты копий рукописей на 1500 страницах.

Выступая в Бакинском государственном университете, Ахмед Сеййид Мухаммед Шевки особо отметил, что сотрудники библиотеки недавно завершили восстановление экземпляра Корана, написанного собственноручно халифом Османом.

Отметим, что в самой крупной на Ближнем Востоке библиотеке со штатом в 1800 человек, и которой 140 лет, содержится 5 миллионов книг, 60 тысяч рукописей, в том числе свыше 5 тысяч на папирусе.

Напомним, что прошедшим летом в Институте истории НАНА состоялась церемония передачи в дар учреждению электронных вариантов 10 тысяч книг на арабском языке. Книги переданы директором Центра культуры и образовательных связей посольства Египта в Азербайджане Ахмедом Сами аль-Айди. Он выразил готовность помочь историкам института в исследовании источников по истории Азербайджана в Египте.

Кроме того, 23 сотрудника института совершенствуют свой уровень владения арабским языком на языковых курсах, действующих при Центре культуры и образовательных связей посольства. Сотрудничество с центром направлено на улучшение степени владения арабским языком ученых для основательного исследования источников на арабском языке в целях очищения истории Азербайджана от искажений и фальсификаций.