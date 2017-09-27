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В Афганистане ВВС США нанесли удар по мирным жителям

 

Несколько мирных граждан могли получить ранения или погибнуть в результате авиаудара американских ВВС, оказавших поддержку афганским вооруженным силам при отражении атаки боевиков недалеко от кабульского аэропорта, сообщает миссия НАТО "Решительная поддержка", передает РИА Новости.

При нападении боевики использовали минометы, они также "подорвали несколько поясов смертников". Как говорится в заявлении миссии, боевики "использовали мирных граждан в качестве щита". Вооруженные силы Афганистана отреагировали на нападение.

"Вооруженные силы США поддержали операцию и осуществили авиаудар. К несчастью, одна из ракет сработала неправильно, в результате чего могут быть раненые или погибшие", — говорится в заявлении миссии НАТО.

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