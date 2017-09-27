Ушел в отставку глава Коллегии адвокатов Азербайджана

Председатель Коллегии адвокатов Азер Тагиев подал в отставку "в связи с проблемами со здоровьем", сообщает haqqin.az.

Азер Тагиев возглавлял Коллегию с 1995 года, а до этого долгие годы занимал пост заместителя председателя Коллегии.

Согласно уставу Коллегии адвокатов, в случае отставки глава организации передает свои полномочия одному из заместителей. До следующего съезда Коллегии адвокатов, который пройдет в декабре, обязанности ее главы будет исполнять заместитель председателя Фуад Наджафов.

Однако, по информации из компетентных источников, власти были недовольны неэффективной деятельностью А.Тагиева и фактически подтолкнули его к отставке.

В последние годы Коллегия адвокатов превратилась в неэффективную и формальную организацию, что подорвало в обществе институт адвокатуры.