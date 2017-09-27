Глава Генштаба Ирана: «Мы не признаем референдум в Курдистане»

Иран готов оказать поддержку центральным властям в Багдаде в поддержании контроля над общей границей. Об этом, как передает телеканал Al Jazeera, заявил сегодня начальник Генерального штаба ВС ИРИ, дивизионный генерал Мохаммад Хосейн Багери на встрече с прибывшим в Тегеран с визитом иракским коллегой Усманом аль-Ганми.

«Багдад и Тегеран отвергают референдум в Иракском Курдистане и его итоги. Мы также не признаем никакого управления со стороны курдов над ирано-иракской границей и готовы оказать поддержку центральному правительству Ирака в поддержании контроля над ней», - сказал иранский генерал.

По словам Багери, в четверг иракские и иранские военные проведут совместную инспекцию границы. Он также подчеркнул, что Тегеран готов к развертыванию в районе приграничной полосы сил федерального правительства Ирака.