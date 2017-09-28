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Глава Антитеррористического Центра США: «Иран и Хезболла готовили теракты в Азербайджане»

 

"Партнеры Ирана из "Хезболлах" в течение последних нескольких лет демонстрировали намерение не дать установиться в регионе стабильности, перебрасывая тысячи своих бойцов в Сирию, чтобы сражаться за режим президента Башара Асада, предоставляя оружие террористическим группировкам в Ираке и Йемене, направляя своих боевиков в Азербайджан, Египет, Таиланд, на Кипр и в Перу, чтобы создать условия для осуществления терактов", - с таким сенсационным заявлением накануне выступил директор Национального антитеррористического центра (НКЦ) США Николас Расмуссен.

Отметим, Антитеррористический центр США входит в структуру аппарата директора национальной разведки США.

Н.Расмуссен выступил на слушаниях в сенатском комитете по национальной безопасности и делам правительственных учреждений Конгресса США, посвященных террористическим угрозам. В рамках этих слушаний среди членов комитета были также распространены письменные ответы Расмуссена на заранее направленные ему сенаторами вопросы.

"Иран остается основным спонсором терроризма, предоставляя финансовую помощь и современное оружие, обучая тактике проведения операций террористические группировки по всему Ближнему Востоку, - указал глава НАЦ в своих ответах, имеющихся в распоряжении ТАСС. - При этом Иран одновременно создает собственную сеть боевиков по всей планете".

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